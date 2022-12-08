В парке "Покровское-Стрешнево" реставрируют историческую усадьбу

Уже закончили восстановление кирпичных фасадов

В московском парке "Покровское-Стрешнево" идет реставрация исторической усадьбы, передает "ТВ Центр".

Здесь уже закончили восстановление кирпичных фасадов, лепного декора, белокаменного цоколя и парадного крыльца главного дома. Кроме того, специалисты воссоздали утраченный балкон. Осталось привести в порядок кровлю, пристройки и карнизы. После усадьбу окрасят в пастельные оттенки, как было принято в 18 веке. Завершатся работы в следующем году.

"Была проведена вычинка кирпичной кладки из красного кирпича, при нахождении пустот или сломанных кирпичных элементов была проведена полная замена. При восстановлении главного крыльца были восстановлены колонны с архитектурными элементами. Также на балконе третьего этажа были восстановлены балясины, подбалясенники и перила", - рассказал Николай Демышев, заместитель начальника управления по реализации объектов благоустройства Департамент капительного ремонта.

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