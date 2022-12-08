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ФНС изменила список стран с автоматическим обменом налоговой информацией

14:20
  • четверг
  • 08 декабря 2022

Для стран, которые не входят в этот перечень, установлены валютные ограничения

Федеральная налоговая служба (ФНС) России утвердила новый перечень государств и территорий, осуществляющих автоматический обмен налоговой информацией, исключив из него Швейцарию и Каймановы острова.
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В обновленный перечень ФНС включила три государства: Казахстан, Мальдивы и Оман. Всего в новой редакции списка находятся 85 стран и 11 территорий.

Для стран, которые не входят в этот перечень, в России установлены валютные ограничения. Например, для валютных резидентов России является незаконным зачисление средств напрямую на счета в этих странах – такие операции можно совершать только через уполномоченные российские банки, сообщает РИА Новости.

Ранее в России изменился порядок доступа к налоговой информации. Передача сведений третьим лицам, если получено согласие гражданина, отныне не считается разглашением налоговой тайны.

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