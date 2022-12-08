ФНС объяснила, как работает Единый налоговый счет

Нововведение запустится 1 января

На сайте Федеральной налоговой службы появилась промостраница, с помощью которой можно узнать, что такое Единый налоговый счет и как он будет работать с 1 января 2023 года.

"Единый налоговый счет - это возможность платить налоги просто и без ошибок. Универсальная платежка с одинаковыми реквизитами для всех налогов, ошибиться с заполнением будет невозможно. Сроки сдачи отчетности и уплаты единые - больше не придется помнить сроки по разным налогам. В результате - платежи без ошибок, пеней и штрафов, что экономит бизнесу время и деньги", - объяснили в ФНС.

Если на ЕНС сформируется переплата, налогоплательщик может ее вернуть или перевести другому плательщику. При этом арест с банковского счета будет сниматься всего за день, а пени будут рассчитываться на общую сумму отрицательного сальдо.

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