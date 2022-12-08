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И здесь неплохо кормят: в Парке Горького помогают уткам пережить холода

15:07
  • четверг
  • 08 декабря 2022

В городе птиц привлекает наличие питания и незамерзающих водоемов

В Парке Горького помогают диким уткам пережить холода с комфортом. В теплые края птицы не улетели - их и тут неплохо кормят.

Собственно, морозов утки не боятся. Им главное - доступ к воде. В парке об этом знают. И уже установили в Большом Голицынском пруду насосы. Вода циркулирует непрерывно и не дает полынье замерзнуть. Пернатые там даже греются, а еще добывают себе пищу. Впрочем, еды в парке достаточно - уток подкармливают все: и зоологи, и посетители.

"Если бы уткам было очень трудно и тяжело, они бы уже откочевали в более южные регионы. В городе их привлекает наличие питания и незамерзающих водоемов. В природе утки питаются остатками растений и мелкими ракообразными. Если вы хотите подкормить уточек, то лучше всего для этого использовать специальный комбикорм или зерно", - отметила  начальник отдела развития Парка Горького Екатерина Кутьева.

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