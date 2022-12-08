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Путин назвал участников спецоперации героями

13:56
  • четверг
  • 08 декабря 2022

Президент проводит в Кремле мероприятие по случаю Дня Героев Отечества

Президент России Владимир Путин в четверг, 8 декабря, рассказал, что для него лично и всех жителей страны каждый боец, принимающий участие в спецоперации на передовой, является героем.
Представлены новые герои спецоперации России

Во время мероприятия по случаю Дня Героев Отечества глава государства вручает высшие государственные награды военнослужащим, которые проявили исключительную доблесть и отвагу в ходе специальной военной операции и были удостоены звания "Герой России".

Путин поблагодарил их за службу Отечеству и за верность идеалам, которые всегда, в любые времена объединяли Россию.

Обращаясь к тем, кто находится на передовой, российский лидер подчеркнул, что "для меня, для всех наших сограждан каждый из вас — герой", сообщает ТАСС.

25 ноября Владимир Путин встретился с матерями военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине или готовящимися к участию в ней. Президент подчеркнул, что все участники спецоперации — настоящие герои, никто, кроме них, не знает, с какой опасностью сопряжен их труд. Также Путин заверил, что российские власти будут делать все, чтобы матери погибших военных не чувствовали себя забытыми, ощущали "поддержку и плечо".

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