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ВС России уничтожили под Харьковом более 90 польских наемников

14:28
  • четверг
  • 08 декабря 2022

Разрушен ракетный комплекс "Точка-У".

Военно-космические силы России высокоточным ударом уничтожили свыше 90 польских наемников в Боровском Харьковской области.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны Росси генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также в Харьковской области российская армия уничтожила ракетный комплекс "Точка-У".

"В районе населенного пункта Печенеги Харьковской области уничтожена пусковая установка тактического ракетного комплекса "Точка-У"", - сообщил Конашенков.

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