ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД опроверг обсуждение исключения России из G20

14:39
  • четверг
  • 08 декабря 2022

Запад пытается исключить Россию из международных форматов

Вопрос об исключении России из "Большой двадцатки" (G20) не ставится. Об этом в четверг, 8 декабря, рассказала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.
США предусмотрели в оборонном бюджете исключение России из G20

Чиновница подчеркнула, что ни исключение, ни изоляция России на площадке G20 не обсуждается ни на каком уровне. Захарова отметила, что попытки исключить Россию или другую страну из "Большой двадцатки" по политическим мотивам категорически неприемлемы.

В МИД указали, что многие страны-участницы форума, включая Индонезию и Индию (предыдущего и нового председателей формата), последовательно отвергают такие действия США и их союзников, принципиально выступая против политизации объединения и ущемления отдельных его членов в угоду западным амбициям, сообщает РИА Новости.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что "Большая двадцатка" (G20) является неформальным саммитом, исключить из которого Россию невозможно. При этом он отметил, что страны "коллективного" Запада во главе с США могут оказывать давление на председательствующую страну, чтобы при организации очередного саммита Россию не пригласили, а российскую делегацию не пустили физически.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Саммит G20
Саммит G20
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.