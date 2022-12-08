МИД опроверг обсуждение исключения России из G20

Запад пытается исключить Россию из международных форматов

Вопрос об исключении России из "Большой двадцатки" (G20) не ставится. Об этом в четверг, 8 декабря, рассказала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Чиновница подчеркнула, что ни исключение, ни изоляция России на площадке G20 не обсуждается ни на каком уровне. Захарова отметила, что попытки исключить Россию или другую страну из "Большой двадцатки" по политическим мотивам категорически неприемлемы.

В МИД указали, что многие страны-участницы форума, включая Индонезию и Индию (предыдущего и нового председателей формата), последовательно отвергают такие действия США и их союзников, принципиально выступая против политизации объединения и ущемления отдельных его членов в угоду западным амбициям, сообщает РИА Новости.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что "Большая двадцатка" (G20) является неформальным саммитом, исключить из которого Россию невозможно. При этом он отметил, что страны "коллективного" Запада во главе с США могут оказывать давление на председательствующую страну, чтобы при организации очередного саммита Россию не пригласили, а российскую делегацию не пустили физически.

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