Захарова обвинила Прибалтику в попытках свести исторические счеты с Россией

В Вильнюсе снесли стелы советским воинам

Власти стран Прибалтики пытаются свести исторические счеты с Россией и стереть память о победе в Великой Отечественной войне. Об этом в четверг, 8 декабря, рассказала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Чиновница прокомментировала снос шести стел советским воинам в литовской столице Вильнюсе на Антакальнисском кладбище, где находится крупнейшее в Литве захоронение.

Захарова подчеркнула, что "правящие в Латвии, Литве и Эстонии неонацистские по сути режимы пытаются свести исторические счеты с Россией, стереть народную память о священной войне и великой Победе".

При этом даже рекомендации ООН и других международных организаций для властей этих стран не принимаются во внимание, хотя многие жители прибалтийских государств возмущены варварскими решениями властей, цитирует Захарову РИА Новости.

В Прибалтике не впервые сносят памятники советского периода. В августе в Риге решили демонтировать памятник советским воинам, которые освободили латвийскую столицу от гитлеровских оккупантов, а правительство Эстонии приняло решение о переносе советского танка-памятника Т-34.

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