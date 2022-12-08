Программу дальневосточной ипотеки продлили до конца 2030 года

Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин

Российское правительство решило продлить до конца 2030 года программу дальневосточной ипотеки. Об этом в четверг, 8 декабря, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Глава кабмина напомнил, что такое поручение дал глава государства в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума, сообщает ТАСС.

Изначально программа была рассчитана до 2024 года, однако президент России Владимир Путин подчеркнул ее востребованность и эффективность. В октябре президент поручил продлить программу "Дальневосточная ипотека" до 2030 года.

Дальневосточная ипотека выдается молодым семьям, состоящим в зарегистрированном браке, возраст заемщиков должен быть до 35 лет включительно, гражданам России в возрасте до 35 лет включительно, у которых есть ребенок в возрасте до 18 лет (при неполной семье), участникам программы "Дальневосточный гектар", гражданам, переехавшим на Дальний Восток по региональным программам повышения мобильности трудовых ресурсов.

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