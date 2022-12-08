ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Юлиана Княжевская: Около 2,2 тыс. рабочих мест появится в новом квартале на улице Веткина

14:59
  • четверг
  • 08 декабря 2022

Благодаря новой застройке

Порядка 160 тысяч квадратных метров недвижимости планируется построить в новом многофункциональном квартале на улице Веткина в районе Марьина Роща. Как рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, там появятся комфортные современные деловые центры, а также жилая застройка.

Участок находится между улицей Веткина и пересечением Октябрьской железной дороги и Рижского направления, МЦД-2. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки для этой территории.

Благодаря реорганизации территории и транспортного обеспечения появятся порядка 2,2 тысяч рабочих мест в пешеходной доступности от станции МЦД-2 "Марьина Роща".

На данном участке планируется построить офисные и жилые здания. Также проект предусматривает реконструкцию улицы Веткина и строительство нового проезда вдоль Октябрьской железной дороги, с планируемой эстакадой через МЦД-2.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Строители
Строители
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.