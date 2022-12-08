Юлиана Княжевская: Около 2,2 тыс. рабочих мест появится в новом квартале на улице Веткина

Благодаря новой застройке

Порядка 160 тысяч квадратных метров недвижимости планируется построить в новом многофункциональном квартале на улице Веткина в районе Марьина Роща. Как рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, там появятся комфортные современные деловые центры, а также жилая застройка.

Участок находится между улицей Веткина и пересечением Октябрьской железной дороги и Рижского направления, МЦД-2. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки для этой территории.

Благодаря реорганизации территории и транспортного обеспечения появятся порядка 2,2 тысяч рабочих мест в пешеходной доступности от станции МЦД-2 "Марьина Роща".

На данном участке планируется построить офисные и жилые здания. Также проект предусматривает реконструкцию улицы Веткина и строительство нового проезда вдоль Октябрьской железной дороги, с планируемой эстакадой через МЦД-2.

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