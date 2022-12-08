МВД запретило надевать наручники на женщин и детей

Речь идет о средствах ограничения подвижности "Ажур"
МВД запретило надевать наручники на женщин, подростков и фигурантов экономических дел.
Официальный представитель министерства Ирина Волк сообщила, что речь идет о средствах ограничения подвижности "Ажур". Решение принято после встречи президента России Владимира Путина с членами Совета по правам человека (СПЧ).
Руководство МВД отправило в территориальные отделы указание с требованиями исключить необоснованное применение спецсредства "Ажур".
"Запрещается использование <…> в отношении женщин, несовершеннолетних и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении экономических преступлений", - сказала Волк.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"