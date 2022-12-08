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Собянин утвердил проект реорганизации промзоны "Братцево"

15:24
  • четверг
  • 08 декабря 2022

В новом квартале будут с комфортом жить более 6 тысяч человек

В Москве утвержден проект современного жилого квартала на месте бывшей промзоны "Братцево" в Войковском районе. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин на своей странице ВКонтакте.

На месте устаревших коммунально-складских объектов построят жилые дома, в том числе по программе реновации. Также там появятся школа, детский сад, офисы и оздоровительный комплекс.

В планах - реконструкция дорог, строительство новых улиц, пешеходных переходов и парковок.

"В новом квартале будут с комфортом жить 6,5 тысячи человек, появится 2 тысячи рабочих мест", - рассказал Сергей Собянин.

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