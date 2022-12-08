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ПВО Балтфлота отразила ракетный удар условного противника

15:24
  • четверг
  • 08 декабря 2022

Работали ЗРК С-400

Силы противовоздушной обороны Балтийского флота отработали прикрытие наземной инфраструктуры от ударов авиации условного противника. Во время учений было выполнено более 30 условных электронных пусков ракет зенитных систем С-400 "Триумф".

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"Боевые расчеты С-400 немедленно взяли цели на сопровождение, выполнили захват и электронными пусками ракет уничтожили средства воздушного нападения при входе в дальнюю границу зоны поражения комплексов", - сообщили в пресс-службе Балтфлота.

С-400 - система ПВО большой дальности. В учениях было задействовано более 10 единиц военной и специальной техники и около 100 военнослужащих, передает "Интерфакс".

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