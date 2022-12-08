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Сборная Испании по футболу осталась без главного тренера

15:22
  • четверг
  • 08 декабря 2022

Испанцы вылетели с ЧМ-2022 в 1/8 финала

Королевская испанская футбольная федерация прекратила сотрудничество с главным тренером национальной команды Луисом Энрике, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу RFEF.

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На чемпионате мира в Катаре сборная Испании в 1/8 финала проиграла команде Марокко в серии пенальти.

Луису Энрике 52 года, он возглавлял сборную Испании с 2019 года, завоевав с командой бронзу чемпионата Европы.

До этого специалист возглавлял итальянскую "Рому", испанские "Сельту" и "Барселону". Энрике - двукратный чемпион Испании, победитель Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

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Луис Энрике
Луис Энрике
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