Боррель исключил прекращение поддержки Украины ради завершения конфликта

Брюссель подтвердил приверженность поддержке Киева

ВСУ сражаются за ценности Европы и "выживание страны", поэтому необходимо продолжать поддерживать Украину. Такое мнение в четверг, 8 декабря, высказал глава евродипломатии Жозеп Боррель.

По утверждению чиновника, среди части жителей Европы распространено мнение о возможности завершить конфликт на Украине путем прекращения поддержки в ее адрес, однако оно ошибочное.

Боевые действия, как полагает Боррель, не могут завершиться победой России и "оккупацией Украины", поэтому важно сохранить поддержку Киева.

Оказывать украинским властям военную помощь и готовить военнослужащих ВСУ — это меньшее, что может сделать в такой ситуации Европа, цитирует чиновника РБК.

Ранее Боррель заявил, что запасы оружия в ЕС, поставляемого Украине, истощаются из-за того, что страны Евросоюза "годами не обеспечивали необходимое финансирование". Чиновник призвал членов интеграционного объединения взять на себя ответственность за собственную безопасность.

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