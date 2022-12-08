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Кабмин выделит более 122,5 млн рублей на зарубежный препарат для детей

15:50
  • четверг
  • 08 декабря 2022

Лекарство необходимо пациентам с острым лейкозом

Федеральное правительство профинансирует закупку препарата "Онкаспар". Об этом в четверг, 8 декабря, рассказал глава российского кабмина Михаил Мишустин.
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Как пояснил Мишустин, это дорогостоящее лекарство для лечения острого лейкоза у детей, которому пока нет российских аналогов.

На закупку этого препарата направят более 122,5 млн рублей. До конца 2022 года при государственной поддержке будет приобретено не менее 1 тыс. упаковок "Онкаспара".

Мишустин попросил Министерство здравоохранения контролировать процесс поставок этого лекарства в медицинские учреждения, сообщает пресс-служба правительства.

В мае сообщалось, что российское правительство направит более 520 миллионов рублей на закупку за рубежом лекарства "Онкаспар", в котором остро нуждаются дети с тяжелыми онкологическими заболеваниями.

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