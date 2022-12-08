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Путин: фейки не должны мешать армии выполнять свой долг

15:52
  • четверг
  • 08 декабря 2022

Западные страны не замечает действий Украины против России

Президент России Владимир Путин заявил в четверг, что авиация в ходе спецоперации делает все вовремя и грамотно, вносит существенный вклад в эффективность действий войск.
Главное - люди: о чем говорил Путин с членами СПЧ

Как добавил глава государства, фейки не должны мешать армии России выполнять свой долг перед людьми.

По словам Путина, Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины, но не она первой начала. В ходе СВО все делается прежде всего для защиты людей.

Западные страны не замечает действий Украины против России, при этом ответные шаги Москвы вызывают волну информационного шума, заключил президент.

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