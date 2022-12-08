Путин оценил действия авиации в зоне СВО

По словам президента, "очень грамотно работают"

ВКС России вносят существенный вклад в успехи в зоне специальной военной операции. Авиация работает эффективно, заявил президент России Владимир Путин.

"Авиация работает очень хорошо. И на боевом дежурстве очень хорошо, фактически круглосуточном, очень эффективно себя показывает. Все вовремя делают. И очень грамотно работают", - сказал Путин на встрече с Героями России.

Российский лидер обсудил работу авиации с одним из награжденных. Летчик-испытатель рассказал президенту, что работал с Су-57, передает ТАСС. Ранее Путин обратился к находящимся на передовой военнослужащим. Глава государства назвал их героями.

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