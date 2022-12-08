Путин наградил героев в Кремле

Завершилась встреча символическим поднятием бокалов

Героев России чествовали сегодня в Кремле. Владимир Путин вручил медали "Золотая звезда" нашим соотечественникам, проявившим исключительное мужество и отвагу. Большинство из них - военнослужащие, которые совершили подвиги на передовой, защищая Донбасс. Президент подчеркнул - на любые попытки посягнуть на безопасность и независимость России народ страны всегда отвечал своим несокрушимым единством, стеной вставал за родную землю на полях сражений и в тылу.

В Кремлёвском дворце сегодня присутствует более 200 героев России и Советского Союза, кавалеров ордена Святого Георгия и других наград, полученных за мужество и героизм. Гражданские и люди в военной форме, заслужившие своей самоотверженностью самые высокие государственные звания.

"Нашей стране не раз приходилось сталкиваться с трудными испытаниями, и всегда на любые попытки посягнуть на безопасность нашего государства, его независимость народ отвечал своим несокрушимым единством, стеной вставал за родную землю на полях сражений и в тылу. Мы преклоняемся перед нашими предками, создавшими великую, полную побед историю России, и гордимся солдатами, офицерами, добровольцами, ополченцами, которые воюют сейчас, участвуют в специальной военной операции, с честью выполняют боевые задачи, защищая жизнь и достоинство наших сограждан, отстаивая наше общее право самостоятельно определять свою судьбу", - отметил глава государства.

Мероприятие в Кремле проходит в преддверии Дня Героев Отечества, и отмечать его в этом году по праву будут сотни тысяч людей. Все те, кто прямо сейчас находится в зоне специальной военной операции.

"Хочу также обратиться к тем, кто находится на передовой: для меня, для всех наших сограждан каждый из вас - герой. И я очень хочу, чтобы вы почувствовали теплоту наших сердец, теплоту этой поистине всенародной поддержки", - сказал Путин.

Тем, кто проявил исключительную доблесть и отвагу, президент вручил высшие государственные награды. Золотую звезду героя получил ефрейтор Давид Малыйкин. По голосу ефрейтора было понятно, что не привык он к публичным выступлениям. В какой-то момент герой сбился и на несколько секунд замолчал. Зал заполнил паузу аплодисментами, а поддержать Давида подошел президент. "Завершай спокойно, здесь все свои", - сказал он.

Золотые звезды Героев России из рук президента получили десять военнослужащих. Среди них были бойцы спецназа - полковник Сергей Белозёров и майор Александр Волков. Летчики Сергей Демьяненко и Максим Стефанов. Морские пехотинцы Северного и Балтийского флотов Павел Семенко и Александр Завадский. И сразу несколько представителей Воздушно-десантных войск. ВДВ - не изменяя традициям - сейчас находятся на переднем крае специальной военной операции.

Наградил президент Героев России космонавтов, которые вернулись с орбиты - Ивана Вагнера и Сергея Кудь-Сверчкова.

А затем глава государства снова обратился к собравшимся: "Сегодня праздничный день, но мы не должны забывать, действительно, и о тех, кто сегодня не с нами, кто ушел из жизни, защищая Родину, кто находится сегодня на излечении и восстанавливает силы – пожелаем этим нашим ребятам здоровья и благополучия. Мы никогда не должны и не будем забывать об их семьях, о близких, о тех, кто сделал их героями. Родина – это не просто территория. Это люди прежде всего, которых вы защищаете".

Всем российским военнослужащим президент выразил слова благодарности за защиту Отечества. А с награжденными Владимир Путин побеседовал в Александровском зале Кремля.

"Вот сейчас много шума по поводу ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по мосту по Крымскому мосту? Кто подорвал линии электропередачи с атомной станцией Курска? Кто не подает воду в Донецк? Неподача воды в миллионный город - это акт геноцида. Никто нигде словом об этом не обмолвился. Вообще. Молчок полный. Стоит нам только пошевелиться, что-то сделать в ответ - шум, гам, треск на всю Вселенную. Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи", - заверил президент.

Завершилась встреча символическим поднятием бокалов с игристым напитком.

Петр Вершинин, "ТВ Центр"

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