Более половины немцев оказались недовольны Шольцем

У канцлера сегодня годовщина

Предложения по новому пакету санкций против России переданы на обсуждение постпредам стран ЕС, сообщили в Еврокомиссии. Очередные ограничительные меры направлены в том числе против энергетического сектора нашей страны. Персональные рестрикции планируется ввести против почти 200 фигурантов, включая физлица и организации. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. Что и происходит. А вот европейцы не могут справится со сложностями в экономике, которые они сами себе организовали санкциями против нашей страны.

У Олафа Шольца годовщина. 8 декабря 2021 года он принял на себя руководство страной, которая была обеспечена дешевым газом, а ее гражданам не советовали в целях экономии обтираться влажной тряпкой вместо душа. Сегодня канцлер объявил, что доволен годом правления и намерен баллотироваться на второй срок в 2025 году. Вот только рейтинги говорят о том, что ему, возможно, стоит поискать другую работу - по силам и способностям. Более половины граждан ФРГ недовольны Шольцем. Энергокризис и инфляция - вот с чем ассоциируется у немцев год его руководства.

Вовремя ушедшая на пенсию Ангела Меркель зачем-то до сих пор оправдывается за согласие на строительство "Северного потока - 2". Хотя введи немцы его в эксплуатацию, и не нужно было бы закрывать тысячи предприятий и сидеть в неотапливаемых квартирах. Фрау канцлерин изворачивается как может. С одной стороны, продолжает утверждать, что вела правильную политику в отношении Москвы и пыталась не допустить того самого конфликта, который сейчас разворачивается на Украине. С другой, призналась в действиях, которые в том числе вынудили Россию начать специальную военную операцию. Меркель, наконец, озвучила то, о чем наша страна говорит на всех мировых площадках: "Минские соглашения 2014 года были попыткой дать время Украине. Она также использовала это время, чтобы стать сильнее, как это видно сегодня. Украина 2014-2015 годов - это не нынешняя Украина. Вы видели, что в начале 2015 года в боях за Дебальцево их можно было легко разгромить. И я очень сомневаюсь, что страны НАТО тогда могли поддержать Украину так, как делают это сейчас".

А ведь фрау Меркель лично участвовала в процессе подготовки Минских договоренностей. И не один год вещала на телекамеры, что гражданскую войну на Украине необходимо остановить.

"Это не просто откровение. Это не просто воспоминание. Это признание. Наверное, так четко впервые прозвучавшее. Да, киевский режим неоднократно говорил, что не собирался выполнять Минские договоренности. Те самые страны и их лидеры, которые входили непосредственно в Нормандский формат, так явно, артикулированно ни разу не заявляли. Это признание принадлежит человеку, в недрах системы страны которого формировались те самые украинские элиты, которые и творили историю Украины, антиисторию", - сказала Мария Захарова.

Зеленский, который, как и его предшественник Порошенко, вместо того, чтобы исполнять Минские соглашения, стягивал к Донбассу стотысячную армию, получил очередную награду от заокеанских кураторов. Американский журнал Time назвал его человеком года. Европейцы не поняли, за что. И в комментариях назвали украинского президента разжигателем войны года и напомнили, что все, что он делал, - просил деньги и оружие, а также провоцировал дальнейший конфликт с Россией. В Кремле отметили: раздача подобных званий укладывается в мейнстрим на оголтелую русофобию. А конфликт можно завершить хоть завтра. Были бы желание и воля Киева.

Но сложить оружие тому вряд ли дадут. Последний украинец еще не закончился. Глава европейской дипломатии сегодня отверг доводы граждан ЕС о том, что пора остановить военную помощь ради прекращения конфликта. Жозеп Боррель заявил, что поддержка, то есть накачивание воюющей страны оружием, продолжится во что бы то ни стало. Даже, несмотря на то, что ЕС серьезно поиздержался: то, что отправляется на Украину, берется не со складов, а изымается из европейских армий. В ущерб их собственной обороноспособности.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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