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Володин: сегодняшняя ситуация не решается за счет граждан

18:11
  • четверг
  • 08 декабря 2022

Экономическая модель позволяет эффективно противостоять угрозам и вызовам

Социально-экономическое развитие российских регионов в условиях адаптации к новым вызовам - сегодня об этом говорили на заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании, передает "ТВ Центр".

Речь шла об интеграции в правовую, финансово-экономическую и социальную систему страны республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Было отмечено, что сотни тысяч граждан помогают этим регионам, в том числе собирают гуманитарную помощь, занимаются волонтерской работой. Своими ключевыми задачами законодатели назвали исполнение всех социальных обязательств, а также поддержку мобилизованных и их семьи.

"Сегодняшняя ситуация, несмотря на то, что она сложнее, не решается за счет наших граждан и за счет сокращения финансирования. Политическая система, выстроенная нашим президентом, экономическая модель позволяют эффективно противостоять угрозам и вызовам. Поэтому когда речь идет о бюджете, принятая норма закона полностью решает социальное обязательство. И речь идет здесь не только о защите наших граждан, но и достижении целей национального развития", - указал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Безусловно, нашим общим главным приоритетом является поддержка наших героических воинов, мобилизованных, членов их семей. На федеральном уровне за последние месяцы принят целый ряд мер поддержки участников спецоперации - это медицинские, налоговые льготы, бесплатное получение дополнительного профессионального образования, кредитные каникулы и многое-многое другое. Сегодня очень важно, чтобы региональные власти работали точечно, предметно занимались каждым обращением, каждой просьбой наших военнослужащих и их родных", - отметила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

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Вячеслав Володин
Вячеслав Володин
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