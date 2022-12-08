Рухнет в любой момент: история странного ремонта в Челябинске

Рабочие снесли торцевую часть здания

В Челябинске полным ходом идет странный ремонт. В морозы, а в городе сейчас температура воздуха минус 12, строители полностью разобрали одну из торцевых стен общежития. Жильцов порядка сорока комнат временно расселили, но холод добирается до помещений, где люди все еще живут. История получила огласку после вмешательства в дело активистов Общероссийского народного фронта.

Дом, у которого целая стена разобрана по кирпичам, теперь - своеобразная достопримечательность Челябинска. Рабочие снесли торцевую часть здания с 1 по 5 этаж, так что с улицы можно спокойно разглядеть всю мебель и вещи жителей. А холод добирается и до комнат, которые глубоко внутри.

Это здание, построенное полвека назад, - бывшее ведомственное общежитие. В 90-е его передали на баланс муниципалитета. Еще в 2018-м признали аварийным. Но расселять людей не торопятся. Сроки постоянно переносят. Последняя дата - 2036 год. Снаружи кирпичи осыпались, по стенам пошли трещины. Внутри сырость и плесень, облупленная штукатурка, прогнившие трубы, специфический запах из подвала.

Рассчитывать приходится только на себя - управляющие компании от зданий в таком состоянии отказываются сразу. Там говорят: больше потратишь, чем заработаешь. Поэтому подобных общежитий только в Челябинске несколько. Их давно признали аварийными и подлежащими сносу, но по какой-то причине здесь до сих пор живут люди.

В управляющей компании поясняют, что после ремонта собираются произвести остекление. Только зачем? Если вопрос стоит уже не просто о расселении, а об эвакуации - здание может рухнуть в любой момент. Делом заинтересовалась прокуратура и Следственный комитет.

Елена Макарова, Анастасия Низовец, "ТВ Центр"

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