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Бриттни Грайнер обменяли на Виктора Бута

16:13
  • четверг
  • 08 декабря 2022

Российский МИД подтвердил информацию

МИД России сообщил о завершении процедуры обмена американской баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута.
"Чрезвычайные меры": на что готовы США ради возвращения Бриттни Грайнер

Обмен состоялся в четверг в аэропорту Абу-Даби. МИД уточнил, что Бут уже вернулся на родину.

Джо Байден выступит с экстренным обращением, заявили в Белом доме.

Грайнер задержали в аэропорту "Шереметьево", в ее багаже обнаружили жидкость со специфическим запахом. 4 августа Химкинский суд признал спортсменку виновной в контрабанде наркотиков без цели сбыта и приговорил к девяти годам в колонии общего режима.

Виктор Бут был осужден в США на 25 лет тюрьмы по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Россиянина арестовали в Таиланде по американскому запросу в 2008 году и вывезли в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательств.

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Американская баскетболистка Бриттни Грайнер
Американская баскетболистка Бриттни Грайнер
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