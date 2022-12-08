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Мурашко: дополнительные выплаты медикам начнутся с 1 января

16:26
  • четверг
  • 08 декабря 2022

На помощь молодым специалистам выделено 6 миллиардов рублей

Дополнительные выплаты медицинским работникам в России начнутся с 1 января 2023 года. Проекты документов о поддержке медиков в процессе подготовки, сообщил глава Миндрава Михаил Мурашко.

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"Мы подготовили сегодня проекты документов, планируем их принять в конце этого года или в начале следующего, но все выплаты будут осуществляться с 1 января 2023 года", - цитирует министра ТАСС.

По словам главы Минздрава, премьер Михаил Мишустин выделил медицинским организациям дополнительные средства в размере 6 миллиардов рублей. Они предназначены учреждениям, которые принимают молодых специалистов и увеличивают штатную численность.

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