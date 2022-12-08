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Россиян призывают прививаться от гриппа

22:26
  • четверг
  • 08 декабря 2022

Пик заболеваемости в случае пренебрежения мерами профилактики может произойти к Новому году

Сразу в нескольких регионах страны вводят карантинные меры из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, передает "ТВ Центр".

Грипп в России: больницы переполнены, школы закрывают на карантин
Попова предупредила о напряженной ситуации с гриппом в ряде регионов

В разных районах Ленинградской области, Кабардино-Балкарии, Якутии на удаленку переводят школьные классы. В ряде детских садов будут закрыты группы.

Причем речь идет об одном из самых тяжелых вариантов инфекции - H1N1, так называемом "свином гриппе". Он, по данным Роспотребнадзора, проявил себя, уже в 74 субъектах. За прошлую неделю заболели более 1 миллиона 200 тысяч человек. Прирост составил 23%.

В ведомстве предупреждают - пик заболеваемости в случае пренебрежения мерами профилактики может произойти в России к Новому году. И рекомендуют сделать прививку уже на этой неделе. По словам глава Роспотребнадзора Анны Поповой, вакцины против гриппа в стране достаточно, отечественные препараты эффективно защищают от тяжелого течения заболевания.

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