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Собянин вдвое сократил срок оформления парковочных разрешений для многодетных

16:45
  • четверг
  • 08 декабря 2022

С шести до трех рабочих дней

Срок оформления парковочных разрешений для многодетных семей сокращен в два раза - с шести до трех рабочих дней. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщила пресс-служба городского правительства.

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"Также для этой льготной категории горожан продлен срок действия документов - разрешения будут действовать не три года, а до тех пор, пока семья имеет статус многодетной, то есть до достижения младшим ребенком возраста 16 лет или 18 лет (для учащихся школ)", - уточняется в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, москвичи смогут оформлять, продлевать, вносить изменения или аннулировать резидентные парковочные разрешения или разрешения для многодетных семей в личном кабинете на mos.ru.

Изменения упростят оформление парковочных разрешений для более 200 тыс. автомобилистов, включая свыше 115 тыс. многодетных семей и более 93 тыс. резидентов.

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