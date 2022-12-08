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Байден выступит с экстренным обращением по поводу освобождения Грайнер

16:44
  • четверг
  • 08 декабря 2022

Президент США и госсекретарь уже побеседовали с баскетболисткой

Джо Байден готовится выступить с экстренным обращением к нации по поводу освобождения американской баскетболистки Бриттни Грайнер, заявили в Белом доме. Выступление президента США намечено на 08:30 утра по местному времени – это 16:30 мск.

Бриттни Грайнер обменяли на Виктора Бута
Бриттни Грайнер этапируют в колонию

МИД России ранее подтвердил, что признанную виновной в контрабанде наркотиков американскую спорсменку обменяли на россиянина Виктора Бута. По данным ведомства, обмен состоялся 8 декабря в аэропорту Абу-Даби, передает РИА Новости.

Как сообщают американские СМИ, с освобожденной американкой уже поговорили по телефону Джо Байден, госсекретарь США Энтони Блинкен, а также жена Грайнер. Сама баскетболистка сейчас находится на пути в США, под стражей представителей американской стороны.

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