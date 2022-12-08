ВС России продолжают наступление на краснолиманском направлении

Киев усилился наемниками из Польши и Германии

Более трех десятков снарядов выпустили сегодня украинские националисты по жилым кварталам Донецка и окрестностям. Радикалы снова задействовали "Грады" и тяжелую артиллерию натовского калибра. В столице ДНР ранен мирный житель. Многочисленные разрушения в Киевском и Куйбышевском районах города. Тем временем российские войска продолжают теснить противника. В Харьковской области уничтожена почти сотня иностранных наемников, в Запорожской области выведены из строя пять установок РСЗО западного производства.

Угроза может исходить из любого угла - будь то дом, сарай или подвал. Этот жилой сектор на южно-донецком направлении ВСУ давно превратили в огневые точки. Но не удержали позиции. Плечом к плечу рубежи штурмуют и зачищают морские пехотинцы Тихоокеанского флота и бойцы народной милиции ДНР.

Это уже лисичанское направление. С беспилотного летательного аппарата было замечено скопление живой силы противника - не исключена атака националистов. Превентивный удар наносят танки Т-72 и Т-80 второго армейского корпуса ЛНР. На этом участке Киев усилил свою группировку наемниками из Польши и Германии, есть даже женщины-снайперы, рассказывают луганские бойцы.

Отправив на этот конфликт большое количество легионеров, Польша теряет их каждый день - теперь десятками. Не только на передовой, но и в украинском тылу.

Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России: "В районе населенного пункта Боровское Харьковской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России уничтожено более 90 польских наемников. На краснолиманском направлении российские подразделения продолжали вести наступательные действия. Ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии за сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и два автомобиля".

Неизменный ритуал перед вылетом - погладить машину, тихонько с ней пообщаться. После получения координат замаскированных укреппозиций ВСУ в небо поднимаются штурмовики Су-25. Ракетный удар - и моментально резкий маневр. Летчик уводит воздушное судно ниже той границы, где его способна перехватить система ПВО противника.

Ни дня без удара по Донецку со стороны ВСУ. На этот раз ночью националисты обстреляли жилые дома на улице Щорса и Дворец спорта, куда люди приходят набрать воды. Два человека погибли. А утром после атаки со стороны ВСУ оказались обесточены пять шахт на территории Донецкой республики. В этот момент под землей находились 186 горняков. Рабочие были оперативно эвакуированы - пострадавших среди них нет.

Егор Киселев, "ТВ Центр"

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