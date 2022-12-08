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Медведев нашел, за что "особо отметить" Зеленского

17:07
  • четверг
  • 08 декабря 2022

Россия "доделает всю работу до конца"

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев "похвалил" Владимира Зеленского.

Дмитрий Медведев заявил, что сам пишет посты в Telegram-канале
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"Вот за что стоило бы не ангажированным западным журнальчикам, а нашим масс-медиа особо отметить Зеленского, так это за его отказ от переговоров. Благодаря этому Россия без лишних вопросов доделает всю работу до конца, не размениваясь на ненужные компромиссы", - написал он в Telegram.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение. 

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Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
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