Обмен Грайнер на Бута: что важно знать

Россиянин уже вернулся домой

Россиянин Виктор Бут возвращен из США на родину. В аэропорту Абу-Даби его обменяли на американку Бриттни Грайнер, осужденную в нашей стране за хранение наркотиков. Россия долгие годы добивалась освобождения предпринимателя Виктора Бута, которого в Соединенных Штатах приговорили к 25 годам тюремного заключения. Перед обменом Бут и Грайнер были помилованы.

Виктор Бут на свободе. О том, что российский гражданин возвращен на Родину, официально подтвердил наш МИД: "8 декабря 2022 года в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену гражданина России Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер, отбывавших наказание в исправительных учреждениях Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации соответственно. Российский гражданин возвращен на Родину".

Подробностей пока мало. Известно, Бута обменяли на американку Бритни Грайнер. Сама процедура проходила в аэропорту Абу-Даби. Что, конечно, не случайно: Россия и Арабские Эмираты давно в тесном сотрудничестве. Лидеры государств как раз накануне созванивались, и не исключено, что среди прочего обсуждался и это обмен. Как результат - сегодня Виктор Бут спустя 15 лет наконец оказался среди своих.

На Смоленской площади не скрывают: эти переговоры проходили очень трудно. Фамилию Бут Вашингтон слышать не хотел и категорически отказывался от диалога. Однако наши дипломаты упорно продолжали работу. Эта работа постоянно велась с того момента, когда нашего гражданина арестовали спецслужбы США.

2008-й год. Российского предприниматели Бута обвиняют в торговле оружием, а еще "в сговоре против Америки". Заокеанский суд принимает сторону обвинения и выносит крайне суровый вердикт - 25 лет американской тюрьмы.

Осужденной Бритни Грайнер повезло больше - она в российском заключении провела всего несколько месяцев. Двукратную олимпийскую чемпионку задержали в "Шереметьево" при попытке ввезти в страну гашишное масло. О том, что в России это запрещено, баскетболистка якобы не знала. В итоге за контрабанду наркотиков Грайнер получила 9 лет тюрьмы. Спустя несколько часов после освобождения Грайнер и ее так называемую жену - спортсменка не скрывает своей ориентации - встречают в Белом Доме.

По последним данным, сейчас Виктор Бут прилетел на Родину. Самолет приземлился в Москве меньше часа назад.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"