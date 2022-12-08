ЕС принял Хорватию в Шенгенскую зону

Заявки Болгарии и Румынии отклонили

Хорватия присоединится к Шенгенскому пространству с 1 января 2023 года. Решение принял Совет Евросоюза на уровне министров внутренних дел.

"Благодаря чешскому председательству, Шенгенское пространство расширяется впервые за более чем десять лет. Министры утвердили членство Хорватии с 1 января 2023 года", - сообщило чешское представительство.

По данным западных агентств, аналогичные заявки Румынии и Болгарии Совет Евросоюза отклонил, передает РИА Новости.

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