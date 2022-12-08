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Рекордные снегопады придут в Москву к выходным

17:53
  • четверг
  • 08 декабря 2022

На следующей неделе ожидается до 25 мм снега за сутки

Рекордное количество снега выпадет в Москве на следующей неделе. Синоптики прогнозируют 12 декабря до 25 мм осадков – это наибольший показатель за всю историю наблюдений столичной метеостанции ВДНХ.

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"Общее количество осадков может достигнуть 20-25 мм за сутки, что для 12 декабря станет рекордным показателем за всю историю столичной метеостанции ВДНХ, превысив прежний максимум в 2 раза, когда в 1960 году в столице было зафиксировано 12,6 мм", - написал в Telegram ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

По данным метеоролога, в понедельник усилится натиск средиземноморского циклона. Ожидаются аномальные осадки в виде мокрого снега, ночью переходящего в ледяной дождь, а днем - в дождь.

Снегопады и потепление накроют столицу уже к выходным. В субботу высота снежного покрова подрастет с 5-6 см до 10 см, столбики термометров приблизятся к нулю. В воскресенье сугробы вырастут до 13-15 см, температура воздуха - от минус двух до плюс трех градусов.

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