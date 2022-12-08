ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Боррель анонсировал санкции против российских СМИ

18:27
  • четверг
  • 08 декабря 2022

В девятом санкционном пакете ЕС – четыре российских телеканала

Жозеп Боррель решил бороться с распространением дезинформации о событиях на Украине. Как заявил глава европейской дипломатии, в новый пакет антироссийских санкций ЕС включены многие представители российских СМИ.

FT: Венгрия выступила против нового пакета санкций ЕС против России
Еврокомиссию попросили вывести из-под санкций российское продовольствие

"Вчера… я предложил список лиц и организаций из российских СМИ. Много представителей российских СМИ попадут в новые санкции за распространение недостоверной информации о войне", - заявил Боррель на заседании комитета Европарламента по противодействию иностранному вмешательству.

Предложения по содержанию 9-го пакета антироссийских санкций Еврокомиссия внесла 7 декабря. В него планируется включить, в частности, четыре российских телеканала. А в расширенный список индивидуальных санкций предлагается внести около 200 физлиц и организаций из России, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.