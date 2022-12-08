Боррель анонсировал санкции против российских СМИ

В девятом санкционном пакете ЕС – четыре российских телеканала

Жозеп Боррель решил бороться с распространением дезинформации о событиях на Украине. Как заявил глава европейской дипломатии, в новый пакет антироссийских санкций ЕС включены многие представители российских СМИ.

"Вчера… я предложил список лиц и организаций из российских СМИ. Много представителей российских СМИ попадут в новые санкции за распространение недостоверной информации о войне", - заявил Боррель на заседании комитета Европарламента по противодействию иностранному вмешательству.

Предложения по содержанию 9-го пакета антироссийских санкций Еврокомиссия внесла 7 декабря. В него планируется включить, в частности, четыре российских телеканала. А в расширенный список индивидуальных санкций предлагается внести около 200 физлиц и организаций из России, передает РИА Новости.

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