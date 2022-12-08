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Союзные силы сорвали попытку прорыва ВСУ у Водяного

18:47
  • четверг
  • 08 декабря 2022

Боевики штурмовали оборону ДНР на британских броневиках

Бойцы батальонов "Спарта" и "Сомали" пресекли попытку прорыва обороны украинскими боевиками у села Водяное в ДНР. Подразделения ВСУ атаковали на боевых бронемашинах Mastiff, переданных Украине Великобританией.

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"Бойцы подразделений легендарной "Спарты" и "Сомали" при поддержке 238-ой артбригады отбили наступление противника в направлении населенного пункта Водяное", - сообщил помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев.

Киселев уточнил, что украинская сторона штурмовала позиции с использованием боевых машин пехоты, бронированного транспортера-тягача, а также переданных Великобританией бронеавтомобилей Mastiff. Всего в атаке участвовало 15 единиц техники, передает РИА Новости.

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