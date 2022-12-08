Селин Дион призналась в неизлечимой болезни

Артистка пока больше не может петь

Певица Селин Дион рассказала о неизлечимом неврологическом расстройстве.

"Недавно мне поставили диагноз очень редкого неврологического расстройства, называемого синдромом скованного человека, которым страдает один из миллиона человек", - приводит слова звезды Daily Mail.

Как уточнила артистка, болезнь вызывает спазмы и трудности при ходьбе. По словам 54-летней Дион, она не может больше петь так, как привыкла.

"У меня есть отличная команда врачей, чтобы помочь мне выздороветь. Я каждый день усердно работаю со своим терапевтом по спортивной медицине", - добавила певица.

Вместе с тем она призналась, что лечение дается ей нелегко.

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