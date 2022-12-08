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В Вашингтоне назвали освобождение Бута "капитуляцией США"

19:35
  • четверг
  • 08 декабря 2022

Обмен заключенными расстроил Джона Болтона

Освобождение россиянина Виктора Бута в результате его обмена на американскую баскетболистку Бритни Грайнер огорчило бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Политик заявил, что подобное развитие событий следует расценивать как капитуляцию Америки.

Обмен Грайнер на Бута: что важно знать
Бриттни Грайнер обменяли на Виктора Бута

"Обмен Бута на Грайнер — это не сделка, а капитуляция Америки. Это не то, на что похожа американская сила. Террористы и государства-изгои улыбаются", — приводит сообщение Болтона в соцсети РИА ФАН.

Как ранее сообщил МИД России, 8 декабря в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен россиянина Виктора Бута, отбывавшего заключение в тюрьме США, и американской спортсменки Бритни Грайнер, осужденной в России за контрабанду наркотиков.

Президент США Джо Баден выступил с экстренным обращением по этому поводу. Байден заявил, что освобождение Грайнер стало возможным в результате "кропотливых переговоров".

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