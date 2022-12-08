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Патрушев назвал истинные цели США в Европе

20:04
  • четверг
  • 08 декабря 2022

Запад сделал ставку на глобализацию НАТО

Соединенные Штаты добиваются ослабления либо полного уничтожения России. Это долгосрочная цель Вашингтона и его союзников по НАТО, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

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"Долгосрочная цель США и их союзников по НАТО - ослабление или уничтожение нашей страны любой ценой, а также слом архитектуры безопасности в Евразии в целом", - сказал Патрушев на встрече с генсеком Совета национальной безопасности Таиланда Супотом Маланийомом.

Секретарь Совбеза России подчеркнул, что интересы Вашингтона не ограничиваются одной Европой. Запад сделал ставку на глобализацию НАТО, приступил к созданию условий для комплексного наращивания военного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На решение этой задачи ориентированы, в частности, англосаксонский союз AUKUS, приводит слова Патрушева "Интерфакс".

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