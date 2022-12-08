Появилось видео обмена Виктора Бута

Переговоры проходили очень трудно

В аэропорту Абу-Даби россиянина Виктора Бута обменяли на американку Бриттни Грайнер, осужденную в нашей стране за хранение наркотиков, передает "ТВ Центр".

Сначала на летном поле - рукопожатия . Потом Виктор Бут поднимается на борт самолета. Его встречают медики.

Он рассказал, что в Америке его забрали прямо из камеры со всеми вещами. Затем семь часов летели до Манчестера и семь часов от Манчестера.

Первый звонок жене и матери: "Мама все нормально! Сейчас заправимся. Не переживай, все нормально. Я тебя очень люблю".

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