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Появилось видео обмена Виктора Бута

22:10
  • четверг
  • 08 декабря 2022

Переговоры проходили очень трудно

В аэропорту Абу-Даби россиянина Виктора Бута обменяли на американку Бриттни Грайнер, осужденную в нашей стране за хранение наркотиков, передает "ТВ Центр".

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Сначала на летном поле - рукопожатия . Потом Виктор Бут поднимается на борт самолета. Его встречают медики.

Он рассказал, что в Америке его забрали прямо из камеры со всеми вещами. Затем семь часов летели до Манчестера и семь часов от Манчестера.

Первый звонок жене и матери: "Мама все нормально! Сейчас заправимся. Не переживай, все нормально. Я тебя очень люблю".

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Виктор Бут
Виктор Бут
Виктор Бут
Виктор Бут
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