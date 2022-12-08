Должен быть в аптечке: как работает "Арбидол"

Особенно важно вспомнить о своем здоровье в канун новогодних праздников

В сезон высокой заболеваемости врачи рекомендуют позаботиться о поддержке иммунитета заранее. При первых симптомах гриппа или ОРВИ принимать противовирусные прямого действия. "Арбидол" - это препарат с хорошей переносимостью. Его действующее вещество умифеновир облегчает симптомы, но самое главное - снижает риск развития осложнений, опасных для жизни.

"Вирусологические исследования ведущих лабораторий мира, как в зарубежных, так и в российских, показали, что умифеновир обладает широким спектром противовирусной активности в отношении различных возбудителей ОРВИ. И этот широкий спектр умифеновира позволяет рассматривать его как препарат, с которым можно начинать лечение без предварительной диагностики", - отметила Ирина Ленева, заведующая лабораторией экспериментальной вирусологии НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАН.

Активное вещество действует на поверхностные белки возбудителей острых респираторных вирусных инфекций, не давая вирусу проникнуть в клетку и блокируя развитие заболевания. Препарат можно принимать и в целях профилактики гриппа. При этом важно соблюдать курс.

"Лечение нужно начинать как можно раньше после появления первых признаков респираторных инфекций. Таким образом препарат умифеновир должен быть в домашней аптечке. И сразу же после появления первых признаков нужно начинать лечение", - добавила Ленева.

Особенно важно вспомнить о своем здоровье в канун новогодних праздников. Именно на этот период приходится самое большое число заболеваний гриппом и ОРВИ.

Елена Сахно, Арсений Кобяков, "ТВ Центр"

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