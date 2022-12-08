В Великобритании в обращение поступили монеты с портретом Карла III

Первые банкноты появятся в середине 2024 года

Монеты достоинством 50 пенсов с портретом короля Карла III начали поступать в почтовые отделения Великобритании, пишет Le Figaro.

Портрет создал скульптор Мартин Дженнингс. Лицо монарха обращено налево в соответствии традицией. На реверсе изображены гербовые щиты и символы четырех входящих в Соединенное Королевство народов.

В обращение поступят 9,6 млн новых монет. Вместе с тем монеты с портретом Елизаветы II остаются законным платежным средством.

Первые банкноты с портретом Карла III появятся в середине 2024 года.

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