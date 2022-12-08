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Вашингтону посоветовали "усмирить" Макрона и Шольца

20:50
  • четверг
  • 08 декабря 2022

Без американского надзора лидеры начнут налаживать отношения с Москвой

Францию и Германию следует держать в узде. Без надлежащего надзора со стороны Вашингтона Макрон и Шольц начнут снова налаживать отношения с Москвой, пишет The New York Post.

Источники рассказали о реакции Запада на слова Макрона о переговорах Москвы и Киева
Макрон заговорил о гарантиях безопасности для России

Авторы статьи напоминают, что спустя всего несколько часов после завершения государственного визита президента Эммануэля Макрона в Соединенные Штаты французский лидер вдруг заявил: в будущее мирное соглашение по Украине непременно придется включить западные гарантии безопасности для России. Причем такие гарантии Макрон назвал одним из важнейших элементов возможного мирного договора. Отмечается, что с президентом согласна вся Франция - настроения в стране пропитаны антиамериканизмом.

Не менее угрожающе, с точки зрения США, выглядит ситуация в Берлине. Канцлер ФРГ Олаф Шольц недавно заявил, что Германия может вернуться к мирному порядку, который работал – если Россия проявит к этому готовность. Такое отсутствие самосознания у французов и немцев просто шокирует, считают авторы.

Как пишет NYP, идеи Макрона и Шольца оскорбительны не только для Киева, но и для союзников США по НАТО из Восточной Европы. Она выводит кремлевские заявления о том, будто Запад "окружает" Россию, на уровень вполне обоснованных опасений прибалтийских и прочих стран по поводу той угрозы, которую "ревизионистская" Россия создает их государственности.

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