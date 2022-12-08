В Москве заявили о причастности НАТО к атакам на военные аэродромы

Киеву помогли усовершенствовать дроны

НАТО приложила руку к атакам Киева на российские аэродромы. Использованные для нападения дроны Ту-141 "Стриж" были модернизированы с помощью западных специалистов и техники, заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов.

"Российская сторона неоднократно указывала на то, что США и их сателлиты все больше закрепляются в статусе участников украинского конфликта. Вот и сейчас в очередной раз факты указывают на то, что страны – члены Североатлантического альянса действительно приложили руку к террористическим провокациям Киева против российских стратегических аэродромов", - цитирует Гаврилова РИА Новости.

Кроме того, напомнил дипломат, Киеву фактически публично озвучили указание совершить эту провокацию. Во время Совета НАТО на уровне глав МИД 30 ноября латвийский министр заявил, что "удары Украины по военным объектам в глубине территории России были бы оправданными".

Гаврилов подчеркнул, что российская армия не оставляет подобные террористические акты безнаказанными. После атаки 5 декабря на российские военные аэродромы "Дягилево" и "Энгельс" по инфраструктурным объектам на Украине был нанесен массированный удар.

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