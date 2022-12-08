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Захарова рассказала "садовнику" Боррелю о популярности Путина

21:45
  • четверг
  • 08 декабря 2022

Министру деградирующего Запада посоветовали не мерить людей по себе

Усомнившемуся в популярности президента России в мире главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю посоветовали не мерить по себе людей – в частности, жителей африканских стран. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила деградацию коллективного Запада.

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"Садовник, выдающий себя за высокого представителя ЕС по иностранных делам, усомнился, что на Балканах и в Африке люди знают, где Донбасс и кто такой Путин. Жозеп, Вы по себе-то людей не меряйте. Деградация коллективного Запада  не означает таких же процессов у других народов", - написала Захарова в Telegram.

Дипломат напомнила о высоком уровне образованности западных политиков. Захарова отметила, в частности, что премьер Британии не отличает Балтийское море от Черного, спикер Палаты представителей США вместо Украины славит  Ухань, а президент США  путает Камбоджу с Колумбией.

Боррель ранее на примере жителей столицы Мали с плакатами "Путин, ты спас Донбасс и теперь спасешь нас!" предположил, что люди в африканских странах не знают, где находится Донбасс, и, возможно, не знают, кто такой Путин.

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