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Поджог может быть причиной пожара в ТЦ "Мега Химки"

08:10
  • пятница
  • 09 декабря 2022

Возгорание началось в магазине OBI

Огонь охватил здание торгового комплекса "Мега Химки" на Ленинградском шоссе. Об этом в пятницу, 9 декабря, рассказали в подмосковном главке Министерства чрезвычайных ситуаций России.

Изначально сообщалось о возгорании на площади 250 квадратных метров, затем площадь пожара возросла до 17 тыс. квадратных метров. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники в экстренных службах, рассматриваются различные версии, включая технические — короткое замыкание в элетросети. Также рассматривается преднамеренные действия, то есть поджог.

Пожару присвоен четвертый ранг сложности. Сведения о пострадавших пока не поступали. В гипермаркете OBI, который строится в ТЦ "Мега Химки", взрываются от нагрева банки с краской и аэрозоли. Произошло частичное обрушение кровли.

Прокуратура Московской области уже начала проверку по факту пожара, ведомство проверит соблюдение законодательства администрацией торгового комплекса, в том числе — правил противопожарной безопасности.

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Пожар в ТЦ "Мега Химки"
Пожар в ТЦ "Мега Химки"
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