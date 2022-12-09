ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Владимир Путин прибыл в Киргизию

08:18
  • пятница
  • 09 декабря 2022

В Бишкеке состоится заседание ВЕЭС

Президент России Владимир Путин в пятницу. 9 декабря, прибыл в столицу Киргизии Бишкек. Российский лидер примет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС).
Путин отметил высокий уровень отношений с Киргизией

Одной из тем саммита станет формирование общего рынка газа стран Евразийского экономического совета. В рамках мероприятия пройдет ряд двусторонних встреч. В частности, у Владимира Путина планируется встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Кроме того, на полях саммита может обсуждаться российская инициатива о создании "газового союза" России, Казахстана и Узбекистана.

Также ожидается, что участники саммита оценят ход работы по устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС, обсудят функционирование рынка услуг, финансирование промышленных кооперационных проектов, формирование общего рынка газа, сообщает "Интерфакс".

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин назвал одной из ключевых задач ЕАЭС создание членами Евразийского экономического союза совместных предприятий в стратегически важных и высокотехнологичных отраслях. Глава кабмина подчеркнул, что "бизнес наших стран умеет эффективно сотрудничать".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин прибыл в Киргизию
Владимир Путин прибыл в Киргизию
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.