Владимир Путин прибыл в Киргизию

В Бишкеке состоится заседание ВЕЭС

Президент России Владимир Путин в пятницу. 9 декабря, прибыл в столицу Киргизии Бишкек. Российский лидер примет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС).

Одной из тем саммита станет формирование общего рынка газа стран Евразийского экономического совета. В рамках мероприятия пройдет ряд двусторонних встреч. В частности, у Владимира Путина планируется встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Кроме того, на полях саммита может обсуждаться российская инициатива о создании "газового союза" России, Казахстана и Узбекистана.

Также ожидается, что участники саммита оценят ход работы по устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС, обсудят функционирование рынка услуг, финансирование промышленных кооперационных проектов, формирование общего рынка газа, сообщает "Интерфакс".

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин назвал одной из ключевых задач ЕАЭС создание членами Евразийского экономического союза совместных предприятий в стратегически важных и высокотехнологичных отраслях. Глава кабмина подчеркнул, что "бизнес наших стран умеет эффективно сотрудничать".

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