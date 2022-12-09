Генпрокуратура оценила ущерб от коррупции в России

Удалось возместить ущерб на сумму более 62,2 млрд рублей

Установленный ущерб от коррупционных преступлений в России за первые девять месяцев 2022 года составил 37,6 млрд рублей. Об этом в пятницу, 9 декабря, рассказал генеральный прокурор России Игорь Краснов.

Глава Генпрокуратуры напомнил, что 2021 году сумма причиненного ущерба по расследованным преступлениям коррупционной направленности составила 63,9 млрд рублей, сообщает ТАСС.

Безусловным приоритетом в работе своего ведомства Краснов назвал взыскание ущерба от коррупционных преступлений. За первые девять месяцев 2022 года в рамках взыскания ущерба от коррупционных преступлений было арестовано и изъято имущество на общую сумму более 62,2 млрд рублей. Кроме того, добровольно погашен ущерб в размере 3,5 млрд рублей.

Генпрокурор также рассказал, что увеличивается число выявляемых в России случаев получения и дачи взяток растет, это связано с более активной работой правоохранительной системы. По итогам девяти месяцев уходящего года число обнаруженных правоохранителями случаев взяточничества возросло почти на 10%.

Краснов подчеркнул, что "это не только взяточники или взяткодатели средней руки, которых, как правило, не так уж сложно изобличить", но и взятки в крупном и особо крупном размере.

Всего правоохранительные органы России в 2022 году выявили факты получения взяток суммарно почти на 2 млрд рублей. При этом средняя сумма полученной взятки по расследованным преступлениям превышает 0,5 млн рублей.

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