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Россиян предупредили о повышенной уязвимости к гриппу

09:00
  • пятница
  • 09 декабря 2022

Это связано с пандемией коронавируса

Люди стали особенно уязвимыми к гриппу из-за того, что в последние два года его вытеснила коронавирусная инфекция. Об этом в пятницу, 9 декабря, рассказал руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций научного центра "Вектор", доктор биологических наук Александр Семёнов.
Россиян призывают прививаться от гриппа

По словам эксперта, в 2022 году отмечается особенно широкое распространение свиного гриппа. Это связано с тем, что в предшествовавшие два года на фоне распространения COVID-19 возникла некая "пауза", иммунная система "подзабыла" о предыдущих встречах с вирусом гриппа, сообщает ТАСС.

В результате население страны, особенно не прошедшие вакцинацию люди, стало крайне уязвимо к этой инфекции. Необходимо пройти вакцинацию и использовать защитные маски и иные меры профилактики. При появлении первых симптомов необходимо обращаться к врачу для назначения правильного лечения, подчеркнул специалист.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что обстановка по заболеваемости гриппом, в том числе свиным, в некоторых регионах России характеризуется как напряженная. Всего случаи заражения гриппом выявлены в 74 субъектах Российской Федерации. При этом вариант гриппа А (H1N1) 2009 или свиной грипп поражает в первую очередь детей и людей старшего поколения, а также людей с ослабленным здоровьем.

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