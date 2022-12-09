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Венгрия обвинила ЕС в использовании всех видов шантажа

08:17
  • пятница
  • 09 декабря 2022

Будапешт должен быть готов к нападению

Венгрия должна быть готова к серьезным нападениям со стороны Евросоюза, поскольку Брюссель использует против Будапешта все виды шантажа.

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Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто в ходе выступления на форуме гражданской солидарности. По его словам, "либеральная машина пропаганды" явно не будут выбирать средства.

"Сейчас практически нет такого вида шантажа, к которому Брюссель бы не прибегал в отношении Венгрии… <…> Денежный шантаж, политический шантаж, распространение фейков и лжи - все это последует", - цитирует политика РИА Новости.

Сийярто назвал важным избежать в стране рецессии экономики и не допустить "энергетического кризиса невиданных масштабов", как в Европе. Антикризисная политика Будапешта никогда не соответствовала веяниям Евросоюза, но всегда была успешной, добавил он.

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