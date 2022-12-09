Минобороны показало работу установок "Мста-С М2" в зоне СВО

Артиллеристы применяют "тактику кочующего оружия"

Кадры боевой работы самоходных артиллерийских установок "Мста-С М2" публикует сегодня Минобороны.

Расчеты Центрального военного округа выполняют огневое прикрытие наших войск, эффективно поражают командные пункты, наблюдательные посты, бронетехнику и личный состав противника.

Артиллеристы применяют так называемую "тактику кочующего оружия" - оперативно меняют позиции, уничтожая цели, координаты которых получают от разведчиков и беспилотной авиации.

"152-ой калибр, я думаю, сами понимаете, снаряд немаленький и дальность позволяет уничтожить достаточно противника. Я бы не сказал, что трудно, наоборот, броня позволяет чувствовать себя более менее в безопасности и автоматика позволяет быстро наводиться на цель", - говорит наводчик с позывным "Якут".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"