Российские военнослужащие проявляют мужество и отвагу

Гаубичная артбатарея старшего лейтенанта Дмитрия Трусова поддерживала наступление наших войск. В результате массированного обстрела ВСУ несколько российских бойцов получили ранения. Дмитрий с подчиненными вынес их с поля боя, а позже уничтожил взвод орудий противника.

Старший сержант Антон Синегубов обнаружил большую группу украинских диверсантов. Подобравшись поближе, он ликвидировал вражескую БМП иностранного производства и более 10 радикалов. Стратегически важный населенный пункт перешел под контроль союзных сил.

Лейтенант Андрей Крюков корректировал огонь артиллерии. В ходе радиолокационной разведки он вычислил траекторию летящих снарядов неприятеля, а также класс огневых систем и координаты нескольких позиций. Пункт управления боевиков, два орудия производства США и 20 националистов были уничтожены.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"