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Вынес раненых с поля боя: Минобороны рассказало о новых подвигах военных

08:48
  • пятница
  • 09 декабря 2022

Российские военнослужащие проявляют мужество и отвагу

Гаубичная артбатарея старшего лейтенанта Дмитрия Трусова поддерживала наступление наших войск. В результате массированного обстрела ВСУ несколько российских бойцов получили ранения. Дмитрий с подчиненными вынес их с поля боя, а позже уничтожил взвод орудий противника.

Старший сержант Антон Синегубов обнаружил большую группу украинских диверсантов. Подобравшись поближе, он ликвидировал вражескую БМП иностранного производства и более 10 радикалов. Стратегически важный населенный пункт перешел под контроль союзных сил.

Лейтенант Андрей Крюков корректировал огонь артиллерии. В ходе радиолокационной разведки он вычислил траекторию летящих снарядов неприятеля, а также класс огневых систем и координаты нескольких позиций. Пункт управления боевиков, два орудия производства США и 20 националистов были уничтожены.

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